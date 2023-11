Jumping International de Blaye La Citadelle Blaye, 11 juillet 2024, Blaye.

Blaye,Gironde

Pendant 4 jours, des cavaliers de tous niveaux s’affrontent sur des épreuves de sauts d’obstacles dans le cadre exceptionnel des fossés de la citadelle de Blaye, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ambiance et convivialité sont au rendez-vous de cette manifestation sportive qui allie performance et patrimoine depuis plus de 40 ans. Le jumping de Blaye est un concours international deux étoiles et lors des 23 épreuves proposées, vous aurez l’occasion de voir concourir 150 cavaliers et 400 chevaux.

Au programme, des compétitions sportives et des animations tout au long de ces 4 jours : un week-end unique à ne pas manquer !.

2024-07-11 fin : 2024-07-14 . EUR.

La Citadelle

Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For 4 days, riders of all levels compete during this jumping in the exceptional setting of the moats of the citadel of Blaye, World Heritage of UNESCO. Atmosphere and friendliness are together for this sporting event that combines performance and heritage for over 30 years. During the event, various animations, food stands and promotion of regional products. The team of the tourist office will meet you at the event to present the territory and make you participate the « welcoming generosities ». This will help you win more gifts offered by the tourist offices of Gironde!

Durante 4 días, jinetes de todos los niveles compiten en pruebas de salto de obstáculos en el marco excepcional de los fosos de la ciudadela de Blaye, patrimonio mundial de la UNESCO

Este evento deportivo, que lleva más de 40 años combinando rendimiento y patrimonio, está lleno de ambiente y convivencia. El salto de Blaye es un concurso internacional de dos estrellas y durante las 23 pruebas que se ofrecen, tendrá la oportunidad de ver competir a 150 jinetes y 400 caballos

En el programa, competiciones deportivas y entretenimiento a lo largo de los 4 días: ¡un fin de semana único que no debe perderse!

Während 4 Tagen begegnen sich Reiter unterschiedlicher Niveaus zu Springreitausscheidungen im außergewöhnlichen Umfeld der Burggräben der Zitadelle von Blaye, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Ambiente und Geselligkeit stehen bei dieser Sportveranstaltung im Vordergrund, die Performance und Kulturerbe seit über 30 Jahren verbindet.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Blaye