La ciselure, l’art de réinventer l’objet par le décor bibliothèque Forney Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La ciselure, l’art de réinventer l’objet par le décor bibliothèque Forney, 2 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 02 avril 2022

de 11h00 à 12h30

gratuit

Rencontre organisée par la bibliothèque Forney dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art Qu’est-ce que la ciselure? Carole Serny, orfèvre, ciseleuse et lauréate 2020 du Prix de la Jeune Création des Ateliers d’Art de France nous présente son savoir-faire entre technique traditionnelle et applications contemporaines, au regard de manuels anciens détenus par la bibliothèque Forney. Après la forte empreinte du design industriel et dans une période chaotique comme celle que nous traversons, cette artisane croit au retour de l’ornement. À travers l’art de la ciselure, le décor enrichit l’objet de sens, lui prête une histoire, un voyage et lui offre ainsi une identité unique… Rencontre organisée par la bibliothèque Forney dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art. bibliothèque Forney 1 rue du Figuier Paris 75004 Contact : 01 42 78 14 60 bibliotheque.forney@paris.fr Innovation

