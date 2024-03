La Circulation Globale de la Laque 2/3 Salle Rhône 1 Lyon, mardi 25 juin 2024.

Cette session se concentre sur le matériau de la laque et vise à explorer les interactions et les transformations qui se sont produites avec différentes cultures et différents matériaux tels que la porcelaine, le cuir et les tapisseries au cours du processus de sa circulation entre l’Orient et l’Occident dans le contexte mondial.

La circulation mondiale de la laque a de multiples dimensions, incluant différents pays( Chine, Japon, Corée, Thaïlande, Inde et Iran, etc.), différents producteurs (artisans de la laque de la cour et artisans de la laque populaire), ainsi que différents acheteurs (noblesse occidentale et marchands de la Compagnie des Indes orientales). En tant que support matériel, la laque implique différents producteurs, objets, métiers, techniques et différentes étapes telles que la conception, la production, l’exportation, l’acceptation, l’imitation et la transformation. Cette session encourage les chercheurs à choisir un type spécifique de laque (boîtes, écrans et cabinets) ou des techniques de laque spécifiques telles que la laque incisée, la sculpture dans la nacre, le coromandel, etc. Il est préférable d’offrir un nouvel éclairage sur les mondes macro et micro de la laque, en plaçant la laque dans le contexte de la mondialisation et de la culture matérielle. En raison de l’étendue de ce sujet, les trois perspectives suivantes sont suggérées :

La conception et la production de la laque: Les décorations, l’artisanat et les styles des laques varient d’un pays à l’autre, et les échanges et interactions entre artisans laqueurs sont fréquents à l’intérieur de l’Asie. Vous pouvez vous concentrer sur les échanges internes de laques asiatiques et sur l’interaction entre les fabriques royales de laques et les laques exportées.

L’acceptation et l’utilisation de la laque: Avec la popularité des laques en tant que décoration intérieure spéciale, le cabinet de laque chinois est apparu à la fin du XVIIe siècle en Europe. En prenant pour exemple les cabinets d’Asie orientale du palais de Schönbrunn à Vienne, les écrans de laque sont devenus un élément décoratif bidimensionnel sur les murs. Ce thème attire l’attention sur les différentes manières dont les laques ont été reçues et réutilisées après leur arrivée en Europe.

L’imitation et la transformation de la laque: Tout en important des objets en laque, les Européens n’ont jamais cessé d’explorer les secrets de la laque asiatique, comme le Vernis Martin et Gérard Dagly. En outre, l’imitation de la laque a traversé différents supports et interagi avec d’autres matériaux. Par exemple, Sèvres a produit vers 1790 une sorte de porcelaine dont la texture de surface ressemble à celle de la laque. Divers thèmes traditionnels chinois, tels que l’architecture des palais et les jardins paysagers dans L’aube printanière du palais Han (汉宫春晓), ont été introduits dans différents arts décoratifs européens.

En un mot, la laque est comme une colle dans un contexte global intégrant des images, des motifs, des techniques et des métiers de l’histoire de l’art. Les styles ou les goûts abstraits deviennent tangibles et visibles à travers des objets spécifiques. Cela nous fournit également une tranche de recherche sur la culture matérielle, nous permettant de voir une large perspective globale de la culture matérielle à travers les objets en laque. Inversement, cela peut également favoriser notre redéfinition et notre réflexion sur la matérialité.

Interventions :

Commentateur:

Thomas DACOSTA KAUFMANN (Princeton University)

Salle Rhône 1 Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes