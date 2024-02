La circassienne Chloé Moglia joint le geste à la parole pour explorer la figure du cercle Le CENTQUATRE – PARIS Paris, dimanche 24 mars 2024.

Le mercredi 27 mars 2024

de 19h00 à 20h00

Le mardi 26 mars 2024

de 19h00 à 20h00

Le dimanche 24 mars 2024

de 16h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. payant

de 9 € à 18 €

En quête de sens, de partage et de poésie, O est un exercice inédit de philosophie performée.

Avec son titre en forme de promesse mystérieuse, O déploie un dialogue étonnant entre la pensée et le geste. Seule en scène mais densément accompagnée par des textes choisis, Chloé Moglia dessine, converse, écoute et tourne en rond. Non pas comme on le ferait en l’absence de perspective mais plutôt parce qu’un même chemin peut être arpenté de mille façons et dévoiler des paysages neufs. Le O, c’est ici une structure circulaire que la performeuse habite et parcourt, suspendue au ralenti.

C’est la troisième création que Chloé Moglia présente au CENTQUATRE-PARIS, après Opus Corpus (2012) et Aléas (2015). Elle y trouve un équilibre neuf entre un travail physique toujours aussi impressionnant et un récit aux faux airs de conte philosophique, drôle et poétique. Elle poursuit ainsi la réinvention d’une pratique qui échappe à toutes les étiquettes (danse, acrobatie, dessin), à la fois éloge de la lenteur et regard neuf sur le monde.

Festival Séquence Danse Paris 2024

Focus sur la danse contemporaine : 12e édition

En un mois, douze spectacles et cinq formats inédits rendent compte de toute l’intensité et de la singularité de la danse contemporaine !

Si le festival donne à voir le plus avant-gardiste, avec des créations mixant les genres, croisant les disciplines et s’affranchissant des carcans, il en montre aussi les enracinements, avec une pièce emblématique ou des formes folkloriques revisitées. Cette vitalité est aussi illustrée par les spectacles de quatre artistes associés – Leïla Ka, Olivier Dubois, Alessandro Sciarroni, Alexander Vanthournhout – et d’autres artistes de dimension internationale.

Charles Henry Frizon