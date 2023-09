Journée « Port Ouvert » – Les chantiers navals de La Ciotat ouvrent leurs portes La Ciotat Shipyards La Ciotat, 17 septembre 2023, La Ciotat.

Les chantiers navals de La Ciotat ouvrent leurs portes le dimanche 17 septembre de 10h à 17h.

Découvrez à travers un circuit libre et balisé les infrastructures et équipements dédiés à l’accueil des plus grands yachts du monde. En partenariat avec la Maison de la Construction Navale, des agents seront présents pour vous conter l’histoire des chantiers navals et vous présenter les différents outils industriels permettant la mise à sec et la mise à l’eau de navires de luxe.

Accès piétons seulement, gratuit sans réservation

Entrée côté port vieux, esplanade de la capitainerie

https://www.laciotat-shipyards.com/portes-ouvertes/

Chantier naval depuis 1835, La Ciotat Shipyards figure aujourd'hui parmi les leaders mondiaux du secteur du refit et de la réparation de yachts, avec 8% à 10% du marché mondial. La société publique locale doit sa réussite à une situation géographique idéale au cœur du triangle d'or du yachting, à un outil industriel hors du commun hérité du temps de la construction navale et sans cesse amélioré, un savoir-faire tourné vers l'excellence avec une cinquantaine d'entreprises du secteur du yachting implantées sur le site et des partenaires actionnaires solides dont le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et La Ville de La Ciotat. De son essor dans les années 60 à sa fermeture en 1988 puis sa réouverture 6 ans plus tard grâce au combat des surnommés « 105 irréductibles » puis sa reconversion dans le domaine du yachting, l'histoire des chantiers navals de La Ciotat est passionnante et fait aujourd'hui la fierté des ciotadens et de ses travailleurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

La Ciotat Shipyards