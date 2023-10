Parc d’attractions pour enfants « La Ferme de Pinocchio » s’installe à La Ciotat la ciotat La Ciotat Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat Parc d’attractions pour enfants « La Ferme de Pinocchio » s’installe à La Ciotat la ciotat La Ciotat, 21 octobre 2023 10:30, La Ciotat. Parc d’attractions pour enfants « La Ferme de Pinocchio » s’installe à La Ciotat la ciotat La Ciotat 21 octobre – 12 novembre Du 21 octobre au 12 novembre 2023, le Parc de loisirs itinérant « La Ferme de Pinocchio » s’installe à La Ciotat dans les Bouches-du-Rhône ! 21 octobre – 12 novembre 1 La Ferme de Pinocchio à La Ciotat – Parc de loisirs (activité enfant) Profitez d’une journée avec les enfants et en famille pendant les vacances de la Toussaint dans le Parc de Loisirs et d’Attractions « La Ferme de Pinocchio » à LA CIOTAT Du 21 octobre au 12 novembre 2023 / TOUS LES JOURS de 14h30 à 19h00 (et tous les mercredis, samedis et dimanches de 10h30 à 19h) – Fermé le 01 – 06 – 07 – 09 – 10 novembre Venez découvrir un espace pédagogique et ludique pour profitez d’une journée, d’un après-midi ou d’une soirée en famille qui ravira le cœur des enfants. Les yeux de vos enfants vont s’illuminer quand nous arriverez au parc, tout est conçu pour que les familles s’amusent. Pas de limite de temps dans le parc. Au programme : – Châteaux et structures gonflables,

– Spectacles (horaires 11h30, 15h30 et 16h45),

– Animations,

– Rencontre avec les animaux de la ferme,

– Mur de jeux,

– Parcours de tracteur à pédale,

– Stand photo,

– ballade en Poney (supplément 3€)… Lieu de l’événement : Plage Lumière – Bd Beau Rivage 13600 La Ciotat la ciotat la ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Détails Heure : 10:30 Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Lieu la ciotat Adresse la ciotat Ville La Ciotat Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville la ciotat La Ciotat

la ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la ciotat/