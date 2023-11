Les Décaféinés- Les 2 Derniers Amis du Monde – Tournée LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON, 3 février 2024, LA CIOTAT.

Les Décaféinés- Les 2 Derniers Amis du Monde – Tournée LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON. Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 20:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 37.0 à 37.0 euros.

Dans ce nouveau spectacle, ils vous livrent leur vision percutante du monde actuel. Ce monde où Instagram est devenu LA nouvelle religion, où les codes Netflix sont devenus la seule chose qu’on partage, et où un petit désaccord sur le temps de cuisson des œufs mollets peut occuper toute une journée de débat sur BFMTV. Tout est super bien foutu pour qu’on s’embrouille, l’amitié est en voie de disparition, et Rémi et Clément sont, malgré toutes leurs différences, les 2 derniers du monde.Pour s’intégrer, ils vont décider de tout faire pour s’embrouiller… et être enfin comme tout le monde ! (En espérant, par contre, que vous vous mettrez d’accord avec quelqu’un pour venir voir ce spectacle… Remarquez, vous pouvez venir seul aussi.) Les Décaféinés

Votre billet est ici

LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON LA CIOTAT 19 promenade Jeff Musso Bouches-du-Rhône

37.0

EUR37.0.

Votre billet est ici