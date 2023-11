Le Retour De Richard 3 par le Train de 9h24 – Tournée LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat Le Retour De Richard 3 par le Train de 9h24 – Tournée LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON, 26 janvier 2024, LA CIOTAT. Le Retour De Richard 3 par le Train de 9h24 – Tournée LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON. Un spectacle à la date du 2024-01-26 à 20:00 (2024-01-26 au ). Tarif : 41.0 à 41.0 euros. La Chaudronnerie(L-R-7999/7611/7612) en accord avec Atelier Théâtre Actuel présente ce spectacle. Une réunion de famille comme vous n’en avez jamais vu ! Pierre-Henri réunit sa famille pendant une semaine dans sa maison de campagne pour tenter de se réconcilier avec elle. Mais cette expérience l’entraîne bien au-delà de ce qu’il aurait pu imaginer… Peut-on se réinventer une famille pour réparer la vraie ? Si vous avez des problèmes de communication avec certains membres de votre famille, venez rire avec eux en embarquant dans le train de 9h24 ! Durée du spectacle : 1h25A partir de 12 ansNuméro PMR : 04 42 70 73 60 Le Retour de Richard 3 – Théâtre La Bruyère, Paris Le Retour de Richard 3 – Théâtre La Bruyère, Paris Votre billet est ici LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON LA CIOTAT 19 promenade Jeff Musso Bouches-du-Rhône 41.0

Détails
LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON
Adresse 19 promenade Jeff Musso
Ville LA CIOTAT
Departement Bouches-du-Rhône

LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON LA CIOTAT Bouches-du-Rhône