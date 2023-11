Britannicus Tragic Circus LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON, 20 janvier 2024, LA CIOTAT.

Britannicus Tragic Circus LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON. Un spectacle à la date du 2024-01-20 à 20:00 (2024-01-20 au ). Tarif : 37.0 à 37.0 euros.

ESPACE CHARLES VANEL (1-1084677 / 1084678) présente : ce spectacle. Tout se passe en un seul jour à Rome. En mai 68 de notre ère. Claude, l’empereur romain, meurt empoisonné par une omelette préparée par sa femme Agrippine qui peut ainsi nommer à la tête de l’empire, son propre fils, Néron. Ce dernier, dès l’aurore, a enlevé Junie, qui devait se marier ce jour-même à son frère Britannicus. Ce qui, évidemment, provoque une fureur incommensurable, chez son frère, chez sa mère, au palais et dans tout l’empire. Narcisse et Albin, les deux conseillers de Néron, diamétralement opposés et néanmoins frères siamois, vont mettre Néron face à ses responsabilités et au premier choix de sa vie : Junie ou l’empire ? Ou les deux… ?Durée: 1h25A partir de 12 ansNuméro de téléphone accès PMR: 0164124750Les parkings Charles Vanel et Saint Leurant sont gratuits les soirs de spectacle Jules Fabre, Tchavdar Pentchev, Marie Réache, Les Epis Noirs, Nicolas Gilles, Pierre Lericq Jules Fabre, Tchavdar Pentchev, Marie Réache, Les Epis Noirs, Nicolas Gilles, Pierre Lericq

Votre billet est ici

LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON LA CIOTAT 19 promenade Jeff Musso Bouches-du-Rhône

37.0

EUR37.0.

