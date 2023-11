El Salto LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat El Salto LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON, 13 janvier 2024, LA CIOTAT. El Salto LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON. Un spectacle à la date du 2024-01-13 à 20:00 (2024-01-13 au ). Tarif : 41.0 à 41.0 euros. La Chaudronnerie(L-R-7999/7611/7612) en accord avec Temal Productions et Jesus Carmona Compagnie présente: ce spectacle. Véritable génie du flamenco contemporain, premier danseur du ballet national espagnol aujourd’hui directeur de la compagnie qui porte son nom, le catalan Jesús Carmona nous propose, avec El Salto, de questionner notre rapport à la masculinité, que nous soyons homme ou femme. Quelle image nous renvoie la société ? Comment la faire évoluer ? Comment trouver sa place en tant qu’homme ? Comment changer son regard en tant que femme ? Accompagné de ses éblouissants danseurs, Jesús Carmona nous prouve que l’art ouvre l’âme. Le genre disparaît, la beauté reste. Durée du spectacle : 1h30 Jesus Carmona Jesus Carmona Votre billet est ici LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON LA CIOTAT 19 promenade Jeff Musso Bouches-du-Rhône 41.0

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat

