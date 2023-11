Le Voyage de Molière LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON, 5 décembre 2023, LA CIOTAT.

Le Voyage de Molière LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON. Un spectacle à la date du 2023-12-05 à 20:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 41.0 à 41.0 euros.

Institut Aulnaysien du Développement Culturel (LIC.1-930838 / 3-930839) présente ce spectacle. Le Voyage de MolièreJeudi 29 février – 20h30 Théâtre contemporain Léo, un jeune homme du XXIe siècle qui rêve d’être comédien, se retrouve accidentellement plongé en 1656 au cœur de la troupe de l’Illustre Théâtre de Molière en pleine création de la pièce Le Dépit amoureux. Commence alors une aventure extraordinaire dans un monde créatif et cruel où la vie et la gloire ne tiennent qu’à un fil. Un texte de Pierre-Olivier Scotto et Jean-Philippe DaguerreMise en scène de Jean-Philippe DaguerreAvec Grégoire Bourbier, Stéphane Dauch ou Thibault Pinson, Violette Erhart, Mathilde Hennekinne, Charlotte Matzneff, Teddy Melis, Geoffrey Palisse, Charlotte RubyInformations pratiques ou particulières :Afin de vous offrir le meilleur accueil possible, nous invitons les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnateurs à nous contacter directement au 01 58 03 92 75 pour effectuer l’achat des billets. Ouverture du guichet les soirs de spectacles 1h avant le début de la représentation. Le Voyage de Molière Jean-Philippe Daguerre, Pierre-Olivier Scotto, Le Voyage de Molière

LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON LA CIOTAT 19 promenade Jeff Musso Bouches-du-Rhône

