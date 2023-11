Au Scalpel LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat Au Scalpel LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON, 28 novembre 2023, LA CIOTAT. Au Scalpel LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON. Un spectacle à la date du 2023-11-28 à 20:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 37.0 à 37.0 euros. (2-1081970 / 3-1081971) MARILU Prod présente ce spectacle Après l’immense succès à Avignon puis à Paris … Ils se détestent. Vous allez les adorer.NOMINATION MOLIÈRE 2022 -PRIX DU BRIGADIER 2022Distribution : Davy Sardou et Bruno Salomone Mise en Scène : Thierry Harcourt Auteur : Antoine RaultThéâtre ComédieDurée : 1h10Tarif réduit : +65ans, demandeur d’emploi, Adhérents, jeune de moins de 20 ansGRATUIT pour les moins de 5 ansRéservation PMR : 0556546987 Bruno Salomone, Davy Sardou, Au Scalpel Au Scalpel Votre billet est ici LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON LA CIOTAT 19 promenade Jeff Musso Bouches-du-Rhône 37.0

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Lieu LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON Adresse 19 promenade Jeff Musso Ville LA CIOTAT

