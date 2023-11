Ceci n’est pas une Framboise Frivole LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON, 25 novembre 2023, LA CIOTAT.

La Mairie de Dammarie-Les-Lys présente ce spectacle. Créa Diffusion Durée : 1 h 15 Avec presque trente années d’activités et d’ancienneté, ces deux talents de La Framboise Frivole n’en finissent jamais de nous épater avec leur panache et créativité Conçu et joué par: Peter Hens et Bart Van Caenegem Collaboration artistique: Jean-Louis Rassinfosse Le nouveau spectacle de notre duo est une véritable union entre le réel et l’imaginaire. Tels des peintres, Bart et Peter ne mêlent pas toujours les pinceaux de la créativité avec ceux de la rationalité, car être frivole est tout un art ! Après leur centenaire, ce nouvel opus est une promenade musicale internationale multi-genres, emplie d’œuvres populaires, modernes et classiques ou totalement inconnues, mais toutes revisitées par l’inventivité de nos deux virtuoses sur-vitaminés. Le surréalisme n’est jamais fini en Belgique, la Framboise Frivole en est la preuve. « Ce spectacle musical est tout simplement du génie à l’état pur ! » La Provence Aussi inséparables que Laurel et Hardy, les deux olibrius sont d’authentiques virtuoses. (…) Polissons, ils rivalisent d’inventivitéì et de fantaisie pour nous entraîner dans un voyage musical ponctueì de références picturales et de mystères loufoques. » Le FigaroInformations pratiques :Heure d’arrivée conseillée à 19 h 45 – Parking à disposition derrière la salle – Réservation PMR : 01 60 56 95 20 La Framboise Frivole La Framboise Frivole

LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON LA CIOTAT 19 promenade Jeff Musso Bouches-du-Rhône

