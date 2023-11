Jean Charles Papi et Ses Invités Chantent la Corse LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat Jean Charles Papi et Ses Invités Chantent la Corse LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON, 18 novembre 2023, LA CIOTAT. Jean Charles Papi et Ses Invités Chantent la Corse LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 37.0 à 37.0 euros. La Chaudronnerie(L-R-7999/7611/7612) en accord avec LMO Promozioni présente ce spectacle. Jean-Charles Papi et ses invités vous donnent rendez-vous le samedi 18 novembre à 21h. Au programme : des chansons issues de son nouvel album Finici ainsi que les incontournables de la chanson corse. Il sera accompagné de ses amis Francine Massiani, du saxophoniste Paul Mancini, de Lisandru Bonnini et de Laurent Matteaccioli, tous deux membres du groupe l’Avvinta. Ce spectacle vous fera découvrir ou redécouvrir les trésors musicaux de l’île de beauté. Durée du spectacle : 2h Jean Charles Papi Votre billet est ici LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON LA CIOTAT 19 promenade Jeff Musso Bouches-du-Rhône 37.0

EUR37.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Lieu LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON Adresse 19 promenade Jeff Musso Ville LA CIOTAT Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON latitude longitude 43.1721310448502;5.6038528636056

LA CHAUDRONNERIE-SALLE MICHEL SIMON LA CIOTAT Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ciotat/