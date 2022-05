Exposition d’art contemporain La Ciotat Galerie Barissardo La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Exposition d’art contemporain La Ciotat Galerie Barissardo, 5 décembre 2020 10:00, La Ciotat. 5 – 24 décembre 2020 Sur place Exposition d’art contemporain Hugues BERTIN, artiste local basé à St-cyr-sur-mer (83), est un photographe passionné d’urbex et de lieux abandonnés.

C’est lors de ses expéditions dans des serres d’horticulteurs à l’abandon qu’il accroit sa volonté de réaliser des œuvres avec des matières de récupération. Il récupère des verres de serres abandonnées, voués à la destruction, les coupe au bon format, puis il imprime ses propres photographies directement dessus. Dans cet amour fou pour le mélange des matières, il apprend à souder et réalise dans son atelier des cadres en acier en fonction des effets désirés pour accompagner ses photographies.

« Je suis très heureux de passer de la photographie à la création d’œuvres contemporaines ! J’aime l’idée de réveiller des matières de récupération qui ont un vécu, une histoire. Ce type de verre ne se fait plus aujourd’hui, il donne une profondeur et un relief très surprenant à mes œuvres ».

A suivre sur :

– Site internet : https://bertinhugues004.wixsite.com/monsite

– Facebook : https://www.facebook.com/huguesbertinphotographe

– Instagram : https://www.instagram.com/hugues.bertin/ Galerie Barissardo 7 rue canolle La ciotat 13600 La Ciotat Bouches-du-Rhône samedi 5 décembre 2020 – 10h00 à 19h00

samedi 12 décembre 2020 – 10h00 à 19h00

dimanche 13 décembre 2020 – 10h00 à 19h00

samedi 19 décembre 2020 – 10h00 à 19h00

dimanche 20 décembre 2020 – 10h00 à 19h00

lundi 21 décembre 2020 – 10h00 à 19h00

mardi 22 décembre 2020 – 10h00 à 19h00

mercredi 23 décembre 2020 – 10h00 à 19h00

jeudi 24 décembre 2020 – 10h00 à 19h00

