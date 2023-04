Salon des Métiers d’Art en Lumières Avenue Jules Ferry La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon des Métiers d’Art en Lumières Avenue Jules Ferry, 20 mai 2023, La Ciotat. Le Lions Club La Ciotat Lumières organise son premier salon des métiers d’art intitulé Métiers d’Art en Lumières..

2023-05-20 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-20 23:00:00. .

The Lions Club La Ciotat Lumières is organising its first arts and crafts exhibition entitled Métiers d’Art en Lumières. El Lions Club La Ciotat Lumières organiza su primera exposición de artesanía titulada Métiers d’Art en Lumières. Der Lions Club La Ciotat Lumières veranstaltet seine erste Kunsthandwerksmesse mit dem Titel Métiers d’Art en Lumières (Kunsthandwerk in Lichtern). Mise à jour le 2023-03-27 par Office de Tourisme de La Ciotat

