Les Heures bébés contes est un événement culturel dédié aux enfants qui a lieu régulièrement à la Médiathèque Simone Veil.

2023-05-10 à 10:15:00 ; fin : 2023-05-10 11:00:00.

Médiathèque Simone Veil Rue De l'Ancien Hôpital

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Les Heures bébés contes is a cultural event dedicated to children that takes place regularly at the Médiathèque Simone Veil. Les Heures bébés contes es una manifestación cultural dedicada a los niños que se celebra periódicamente en la Médiathèque Simone Veil. Les Heures bébés contes ist eine kulturelle Veranstaltung für Kinder, die regelmäßig in der Mediathek Simone Veil stattfindet.

