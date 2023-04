Les Dimanches Détente 523 Avenue Guillaume Dulac, 5 mars 2023, La Ciotat.

Rendez-vous au Parc du Domaine de la Tour pour participer aux Dimanches Détente..

2023-03-05 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-09 12:00:00. .

523 Avenue Guillaume Dulac Parc du Domaine de la Tour

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come to the Parc du Domaine de la Tour to participate in the Dimanches Détente.

Cita en el Parc du Domaine de la Tour para participar en los Dimanches Détente.

Treffen Sie sich im Park der Domaine de la Tour, um an den Dimanches Détente (Entspannungssonntagen) teilzunehmen.

