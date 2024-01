Exposition de peintures Atlas de Gilbert Ganteaume Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat, mercredi 14 février 2024.

L’Office de Tourisme de La Ciotat va accueillir une exposition de peintures proposée par Gilbert Ganteaume, artiste peintre et sculpteur ciotaden, nommée Atlas, ainsi qu’une conférence/diaporama sur le thème de l’œuvre de cet artiste.

22 novembre 2022 : Après 30 mois de travaux, les chantiers navals de La Ciotat inaugurent leur nouvelle plateforme de mise à sec pour méga yachts, et son ascenseur à bateaux d’une capacité de levage de 4300 tonnes, unique en France, baptisé Atlas. Cet outil d’avenir a pris place sur l’ancienne cale de lancement n°1 qui a fait vibrer les chantiers et la population ciotadenne pendant 131 ans. Atlas symbolise l’adaptation d’un patrimoine maritime vers la continuité du travail et de la vie.



Ému par cette métamorphose, Gilbert Ganteaume, artiste peintre et ancien des chantiers, nous livre ici ses visions de l’Atlas ou le petit port ciotaden vu au travers du prisme du géant outil de travail de haute technicité, héritier d’un long passé de savoir-faire et de vie ouvrière.



Comment le site de l’Atlas a-t-il inspiré le peintre Gilbert Ganteaume ?



1- La construction de l’ascenseur à Bateaux dénommé ATLAS



L’édification de l’ascenseur à bateaux de 4800 tonnes inauguré le 22 novembre 2022 ouvre le chantier naval à la réparation des méga yachts de 80/105 m dont la flotte mondiale est en pleine croissance. Avec son équipement technologique exigeant, il fait de notre chantier un leader mondial.



Qu’il ait été construit sur l’emplacement de la cale de lancement numéro 1 des anciens chantiers symbolise la reconversion maritime du site et le renouveau économique. Baptisé Atlas, il est prédestiné à porter pour l’éternité sur ses épaules l’avenir de notre chantier.



2- Un livre, une visite



Titanesque aussi, la mission que se sont donnés deux bénévoles de la Maison de la construction navale, de photographier chaque étape. De la démolition aux terrassements, travaux et divers aménagements, tout a été capté, et consigné dans un livre énorme intitulé « Naissance de l’ascenseur de 4300T ATLAS ». Les auteurs : Bertrand Stantina (photos), et Gaston Neulet (textes). Editeur : la MCN. Des milliers de photos pour ne pas perdre une miette de cette transformation historique.



3- Révélation



Pour un ancien des chantiers comme Gilbert Ganteaume, cet événement a marqué son geste de peintre de la matière, et a donné naissance à une série de visions nouvelles, s’imprégnant ainsi des étapes de la mutation.



Une visite des chantiers qui ont ouvert leurs portes pour les Journées du Patrimoine, a fait le reste. L’artiste a ressenti vivement le gigantisme de cet Atlas des temps modernes ! De retour dans son atelier, il égrène les tableaux, ses visions de la métamorphose du site auprès duquel il vit depuis sa naissance.



4- Une nouvelle vision



Durant ses 60 ans de créations, Ganteaume a traité presque tous les thèmes d’une vie. À 91 ans, voilà que ses mains font renaitre le port familier, avec une nouvelle vision, des formes suggérées, des couleurs tendres. Malgré les épaisseurs de peinture qui sont sa griffe, on sent une certaine légèreté, ou tout au moins un constat de l’apaisement induit par ce redémarrage du savoir-faire naval Ciotaden, pour une nouvelle époque. Une deuxième vie, l’espoir retrouvé.



Un projet titanesque



Une formidable aventure humaine



Comme souligne le directeur de La Ciotat-Shipyards



La chance de se développer sur cet héritage maritime que nous avons le devoir de transmettre dira le directeur de Mb92,



L’Atlas, une construction qui aura duré de 2020 (destruction du secteur coque emblématique) à 2022, où la Ciotat-Shipyards prend avec brio la relève des chantiers, après 131 ans de bons et loyaux services (de 1856 lancement du 1er paquebot à 1987, le porte conteneur Monterrey), souligne le président de la MCN.



Gilbert Ganteaume, artiste peintre et sculpteur ciotaden.



Très attaché à sa ville natale, La Ciotat, il a exprimé sa créativité sans relâche, sur une génération de « vie à La Ciotat ». Il est l’auteur d’œuvres publiques telles le Mémorial aux victimes de l’amiante sur le port, ou le triptyque de l’église, ou encore le monument pour les résistants (à l’intérieur des chantiers), ou encore le monument pour la Paix (en face la mairie).



Le vernissage de l’exposition aura lieu le mercredi 14 février à 11h.



Une conférence/diaporama se produira le samedi 17 février à 15 heures, sur le thème de l’œuvre de l’artiste et sera présentée par sa fille Christiane.



Sa prochaine exposition/rétrospective est prévue à la chapelle des Pénitents bleus en août 2024.

