Les 15èmes Musicales de Février La Ciotat, vendredi 2 février 2024.

Début : 2024-02-02

fin : 2024-02-11

Les Musicales de Février est un festival qui réunit de nombreux artistes de renommée nationale et internationale du monde musical.

Six concerts mettant en scène plusieurs styles de musique, des musiques traditionnelles à la musique classique en passant par le jazz seront proposés dans deux lieux somptueux de La Ciotat la Chapelle des Minimes et l’Église Notre Dame de l’Assomption.



Au programme de cette nouvelle édition des Musicales de Février :



Vendredi 2 février – 20h30

Eglise Notre Dame de l’Assomption

Orchestre de Chambre Diastema

Mozart for ever

Paf 15€ / Prévente 12€ / Réduit 10€ / – de 12 ans 5€



Samedi 3 février 17h

Chapelle des Minimes

Trio Latin Mood

Cécile Troisi, flûte/chant – Jérémy Campagne, guitare – Fabrice Labesa, percussions

Vincente Amigo – Mercedes Sosa – Martin Léon – Narciso Yepes – Nougaro..

Paf 13€ / Prévente 10€ / Réduit 8€ / – de 12 ans 5€



Dimanche 4 février – 15h

Chapelle des Minimes

Trio Strella

Laurence Monti, violon – Aurélie Entringer, alto – Xavier Chatillon, violoncelle

Beethoven – Tomasi – Ravel

Paf 15€ / Prévente 12€ / Réduit 10€ / – de 12 ans 5€



Vendredi 9 février – 20h30

Chapelle des Minimes

La Bande à Bruzzo

Les grands standards du Jazz

Paf 13€ / Prévente 10€ / Réduit 8€ / – de 12 ans 5€



Samedi 10 février – 17h

Eglise Notre Dame de l’Assomption

Choeur d’Hommes Cantadis

Liturgie orthodoxe – Chants populaires & religieux – Choeurs d’opéra

Paf 13€ / Prévente 10€ / Réduit 8€ / – de 12 ans 5€



Dimanche 11 février – 15h

Eglise Notre Dame de l’Assomption

Trio Soléa

Aurélie Entringer, alto – Julien Amedro, violoncelle – Patrick Zygmanovski, piano

Bach – Elgar – Fauré – Rachmaninov – Tchaïkovski – Vivaldi..

Paf 15€ / Prévente 12€ / Réduit 10€ / – de 12 ans 5€

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur passionarts.concerts@laposte.net



