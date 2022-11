LA CINEMATHEQUE JUNIOR EN FÊTE ! Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

2022-12-17 – 2022-12-21

Haute-Garonne Cinq jours pour découvrir une offre d’ateliers créatifs et d’initiation au cinéma adaptée à tous les âges, de l’expérimentation du montage à la création d’une affiche grand format. Ce temps fort de la saison pour les enfants sera aussi l’occasion de présenter un ciné-concert autour d’un grand film du cinéma muet, une expérience de “film en direct”, ainsi que des classiques indémodables pour la famille. Le rendez-vous des jeunes spectateurs curieux et cinéphiles en herbe juste avant Noël ! accueil@lacinemathequedetoulouse.com +33 5 62 30 30 10 http://www.lacinemathequedetoulouse.com/ LA CINEMATHEQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse

