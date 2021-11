Toulouse Toulouse 31000, Toulouse LA CINEMATHEQUE JUNIOR EN FÊTE ! Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: 31000

LA CINEMATHEQUE JUNIOR EN FÊTE !

Sur les premiers jours des vacances de Noël, une programmation exceptionnelle de films, dont un ciné-concert, et d'ateliers cinéma sera proposée aux enfants et adolescents.

As-tu déjà vu un classique Disney sur grand écran ? Un film muet accompagné en live par des musiciens ? As-tu déjà visité une cabine de projection ? Ou fait un film sans caméra ?

Pendant ces quatre jours de fête du cinéma, les enfants et les adolescents sont invités à découvrir le cinéma autrement, que ce soit en salle ou grâce à des ateliers qui leur permettront d'expérimenter les techniques de fabrication des films (cinéma d'animation, dessin sur pellicule, effets spéciaux). Le tout au sein d'un lieu pas comme les autres qui recèle de nombreux trésors de l'histoire du cinéma.

Du 18 au 22 décembre 2021, la Cinémathèque de Toulouse présente la troisième édition de son festival jeune public : La Cinémathèque Junior en fête !

LA CINEMATHEQUE DE TOULOUSE
69 Rue du Taur
Toulouse

