La Cinémathèque Française ouvre ses portes pour Nuit Blanche LA CINEMATHEQUE FRANCAISE, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

Nocturne gratuite du Musée Méliès pour Nuit Blanche.

La Cinémathèque met à l’honneur son Musée Méliès à l’occasion de Nuit Blanche. Magicien et inventeur des trucages, Georges Méliès est le guide idéal pour parcourir l’histoire du cinéma et des effets spéciaux, de Metropolis à Hugo Cabret, du Voyage dans la lune à Star Wars. Dans un parcours jalonné d’appareils interactifs, de films inédits, d’accessoires, de costumes et d’affiches rares, le Musée Méliès offre un fabuleux voyage entre plaisir et émerveillement.

Pour Nuit Blanche, la Cinémathèque Française propose en plus de ce nocturne une projection ludique sur façade en hommage à Georges Méliès et au Musée de la Cinémathèque.

LA CINEMATHEQUE FRANCAISE 51 rue de Bercy 75012 Paris

