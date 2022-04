La Cinémathèque française au Fresnoy : JUDEX, de Georges Franju Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, le lundi 9 mai à 19:00

La Cinémathèque Française au Fresnoy Séance GRATUITE présentée par Bernard Payen, responsable de programmation à la Cinémathèque Française JUDEX, de Georges Franju 1963 | 1h35 | 35MM Un banquier véreux reçoit un mystérieux message signé Judex lui enjoignant de distribuer ses biens aux pauvres. Favraux se garde bien d’obéir et commet une nouvelle vilénie. Mais le jour du mariage de sa fille, Jacqueline, le justicier Judex met à exécution ses menaces…

