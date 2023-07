SHOES DE LOIS WEBER (1916) MIS EN MUSIQUE PAR MAYA CROS & CARLA GAUDRÉ La Cinémathèque de Toulouse Toulouse, 5 octobre 2023, Toulouse.

SHOES DE LOIS WEBER (1916) MIS EN MUSIQUE PAR MAYA CROS & CARLA GAUDRÉ Jeudi 5 octobre, 20h30 La Cinémathèque de Toulouse Tarifs : 8 € / 7 € / 4,5 € – assis

En partenariat avec La Cinémathèque de Toulouse

USA 1916

57 minutes

Teinté. DCP

Muet. Intertitres néerlandais. Sous-titrage informatique en français

Provenance copie : EYE Filmmuseum

★ Maya Cros, piano / Carla Gaudré, saxophone et clarinette

Le mélodrame réaliste et muet de Lois Weber (1879-1939), Shoes (1916) dresse le portrait d’une jeune fille pauvre inexorablement poussée vers la prostitution par une société prédatrice. On le doit à cette emblématique pionnière du cinéma américain, réalisatrice, scénariste, actrice et productrice, féministe, qui n’a œuvré que dans le cadre du cinéma muet et du début des années 1910 à la fin des années 1920.

C’est ce film qu’accompagneront Maya Cross et Carla Gaudré, artistes toulousaines déjà coutumières du genre au sein de Pigments-Ciné-concerts. Nourries de nombreux styles musicaux et membres de plusieurs formation, Ninxy, Lioness Shape ou encore Inui pour Maya, HØST, Retro Fever et La Marmaille pour Carla. Avec leur esthétique singulière portée sur le dynamisme et la modernité sonore, alternant accompagnement acoustique et compositions électriques contemporaines, les musiciennes mettent en valeur l’étonnante modernité de ce cinéma originel.

La Cinémathèque de Toulouse 69 rue du Taur, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T21:30:00+02:00

Jazz Musique

©Eye Filmmuseum