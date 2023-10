La Ciné Network Digital Village Paris, 19 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 19 octobre 2023

de 17h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant

Prix : 5€

Nombre de places limitées !

La Ciné Network propose des soirées de rencontres autour de projections.

La Ciné-Network vous propose le jeudi 19 octobre une soirée de rencontres et de mises en relations, dans un cadre chaleureux et convivial au cœur de Paris.

Nous vous proposons une projection de courts-métrages sur grand écran et mettons en avant des réalisateurs porteurs de beaux projets.

Pour cette

édition les réalisateurs et les projets sélectionnés sont :

– DES NOUVELLES DE KARL de Garça Lazza et Hira Park (15min), une production Art

Shower

– MIROIR, MON

BEAU MIROIR de David Faure (5min)

– SALTIMBANQUE de Benoit Chevalier (15min), une production Fleur d’Argent

– UN DE CES SOIRS de Gaylord Foureau et Mathilde Denoziere (2min)

– PREMIÈRE VAGUE de Bernie Melnado (10min)

– À L’AMOUR de François Le Guen (8min), une production les Films du Faubourg

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

Contact : Contact@digital-village.fr

