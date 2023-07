Visite de la cimenterie Calcia d’Airvault La Cimenterie Airvault, 17 août 2023, Airvault.

Airvault,Deux-Sèvres

Vous découvrirez la carrière à ciel ouvert depuis le belvédère de la vallée de la Neuze, un panorama unique pour observer le site d’extraction, appréhender la géologie du site et les liens qui relient la nature du sous-sol aux activités humaines. Entrez au cœur de la cimenterie pour une découverte à pied. La fabrication du ciment est un procédé complexe qui exige un savoir-faire, une maîtrise des outils et des techniques de production, des contrôles rigoureux et continus de la qualité. Mélangé à des granulats, du sable, des adjuvants et de l’eau, le ciment est l’élément de base fondamental pour la fabrication du béton. Il est aujourd’hui incontournable dans le secteur de la construction contemporaine. De sa qualité, dépendent la résistance et la pérennité des ouvrages. Le rendez-vous est donné au belvédère Vallée de la Neuze (accès par D725E). Visite gratuite à 10 h, sur réservation..

2023-08-17 fin : 2023-08-17 . .

La Cimenterie

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



You’ll discover the open-cast quarry from the viewpoint overlooking the Neuze valley, a unique vantage point from which to observe the extraction site, learn about the site’s geology and the links between the nature of the subsoil and human activities. Discover the cement plant on foot. Cement production is a complex process requiring expertise, mastery of production tools and techniques, and rigorous, continuous quality control. Mixed with aggregates, sand, additives and water, cement is the basic element used to make concrete. Today, cement is an essential part of contemporary construction. The strength and durability of structures depend on its quality. Meet at the Vallée de la Neuze lookout (access via D725E). Free tour at 10 a.m., by prior arrangement.

Descubra la cantera a cielo abierto desde el mirador del valle del Neuze, una atalaya única desde la que observar el lugar de extracción, conocer la geología del lugar y los vínculos entre la naturaleza del subsuelo y las actividades humanas. Entre en el corazón de la fábrica de cemento y descúbrala a pie. Fabricar cemento es un proceso complejo que requiere pericia, dominio de las herramientas y técnicas de producción y un control de calidad riguroso y continuo. Mezclado con áridos, arena, aditivos y agua, el cemento es el elemento básico para fabricar hormigón. Hoy en día, el cemento es una parte esencial de la construcción moderna. La resistencia y durabilidad de las estructuras dependen de su calidad. Encuentro en el mirador del Valle de la Neuze (acceso por la D725E). Visita gratuita a las 10 h, previa concertación.

Vom Aussichtspunkt im Neuze-Tal aus können Sie den Tagebau entdecken. Von hier aus bietet sich Ihnen ein einzigartiges Panorama, um die Abbaustelle zu beobachten, die Geologie des Standorts zu begreifen und die Zusammenhänge zwischen der Natur des Untergrunds und den menschlichen Aktivitäten zu verstehen. Betreten Sie das Herz der Zementfabrik und entdecken Sie sie zu Fuß. Die Herstellung von Zement ist ein komplexer Prozess, der Know-how, die Beherrschung der Werkzeuge und Produktionstechniken sowie strenge und ständige Qualitätskontrollen erfordert. Zement wird mit Zuschlagstoffen, Sand, Zusatzstoffen und Wasser gemischt und ist das grundlegende Element für die Herstellung von Beton. Er ist heute aus dem modernen Bauwesen nicht mehr wegzudenken. Von seiner Qualität hängen die Festigkeit und die Dauerhaftigkeit der Bauwerke ab. Treffpunkt ist der Aussichtspunkt Vallée de la Neuze (Zufahrt über die D725E). Kostenlose Besichtigung um 10 Uhr, Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-08 par CC Airvaudais Val du Thouet