SENSIBLE LA CIGALIERE Serignan, samedi 18 mai 2024.

SensibleCie Les Hommes SensiblesSensible est un plongeon dans les eaux troubles et limpides de ce qui a pu constituer l’homme. La nouvelle création de la Cie Les Hommes Sensibles invite le public à travers ce spectacle intime et populaire à se confronter à ses propres sensibilités et se questionner sur les masculinités. Une exploration de l’homme avec un petit h , de l’absurdité masculine de notre époque et de nos propres constructions.Toujours avec une touche d’autodérision, Sensible laisse place à la réflexion, la tendresse, et l’acceptation de soi

Tarif : 8.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-05-18 à 20:30

LA CIGALIERE Rayonnant, Parc de la Cigaliere 34410 Serignan 34