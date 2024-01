SMASHED 2 LA CIGALIERE Serignan, vendredi 29 mars 2024.

Smashed 2Gandini Juggling80 oranges, 7 pastèques, 9 jongleurs. C'est Smashed. Mais pas celui que vous croyez.Smashed est un mélange sensationnel de virtuosité en mouvement : inspiré par le Tanztheatre de Pina Bausch, Smashed est une succession de tableaux vivants, comme des photographies anciennes qui évoquerait la guerre, un amour perdu et le charme désuet de l'afternoon tea. Dans Smashed 2, Gandini Juggling renverse les rôles, et ce sont désormais des jongleuses qui prennent la place des hommes. Sept jongleuses et deux jongleurs donnent un coup de frais et d'acidité au grand classique de Gandini Juggling.

Tarif : 13.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:30

LA CIGALIERE Rayonnant, Parc de la Cigaliere 34410 Serignan 34