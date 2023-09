OPERA ORCHESTRE NATIONAL LA CIGALIERE Serignan, 22 mars 2024, Serignan.

OPERA ORCHESTRE NATIONAL LA CIGALIERE a lieu à la date du 2024-03-22 à 20:30:00.

Tarif : 13 à 26 euros.

Opéra Orchestre National de MontpellierSoliste en lumièreChef assistant à l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie depuis avril 2022, Ka Hou Fan est né et a grandi à Macao, et est actuellement basé à Vienne (Autriche) et Montpellier. Dans ce beau programme, il aura à cheminer main dans la main avec la violoniste Dorota Anderszewska dans le 4ème Concerto KV. 218 de Mozart, tour à tour insouciant, tendre et vocal. D’autres épisodes malicieux et solaires enflammeront l’orchestre dans la Suite Holberg de Grieg, avant de laisser faire le charme du magicien Ravel dont la science du timbre réussit à transformer un modeste recueil de pièces pour piano en un éblouissant kaléidoscope : un vibrant hommage à la musique française du XVIIIe siècle qui se conclut par un rigaudon des plus allants

Réservez votre billet ici

EN BUSBéziers Méditerranée Transports : Ligne 16BéziersPont EN VOITUREDepuis MontpellierAutoroute A9 direction Béziers – SèteA75 direction Béziers CentreSortie 64 : Béziers centre / Varas-plage / SérignanPoursuivre direction Sérignan centre.Depuis Perpignan / NarbonneAutoroute A9 direction Béziers – MontpellierSortie 36 : Béziers ouest / SauvianPrendre D19 direction Sauvian puis Sérignan

LA CIGALIERE

Rayonnant, Parc de la Cigaliere Serignan 34410

