EMPIRE OF FLORA LA CIGALIERE Serignan, 7 mars 2024, Serignan.

Empire of FloraCie PLAY – Michèle MurrayPoursuivant son dialogue fécond avec le grand peintre américain Cy Twombly, la chorégraphe Michèle Murray revient cette année avec Empire of Flora. Avec autant de grâce que de puissance, quatre interprètes masculins portent ici la danse. Artiste de la scène électro française, Lolita Montana délivre un DJ-set débordant de vitalité jubilatoire qui entre en résonance avec la composition chorégraphique et rend encore plus mouvementé l’espace scénique. Centré sur le corps et ses infinies possibilités expressives, l’ensemble bouillonne d’énergie, de désir et de créativité : un véritable printemps des corps, à l’effervescence irrésistible

Tarif : 10.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-07 à 20:30

LA CIGALIERE Rayonnant, Parc de la Cigaliere 34410 Serignan 34