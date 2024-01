ARTHUR H LA CIGALIERE Serignan, 1 mars 2024, Serignan.

Arthur HLa VieArthur H est un acrobate musical qui sait allier la poésie la plus exigeante à l’énergie du rock et à la gaieté de la pop. Artiste libre, l’aventurier français célèbre l’existence humaine de sa voix rocailleuse. Son 17e album, La vie, est un disque cinématographique qui transporte l’auditeur dans un passionnant voyage transcendé par des choeurs et arrangements de cordes sublimes.Réflexion philosophique et ode à la pulsion de la vie, les textes sensibles d’Arthur H, co-écrits avec sa talentueuse compagne Léonore Mercier, sont l’écrin idéal pour ce projet créatif, chaleureux et enveloppant

Tarif : 17.00 – 34.20 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:30

LA CIGALIERE Rayonnant, Parc de la Cigaliere 34410 Serignan 34