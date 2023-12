SARAH MCCOY LA CIGALIERE Serignan, 26 janvier 2024, Serignan.

S’étant affirmée en quelques années comme l’une des figures les plus flamboyantes de la scène blues / soul, la chanteuse et pianiste américaine Sarah McCoy délivre de sa voix volcanique des chansons puissantes et viscérales. Des montagnes russes d’émotions brutes, du rire aux larmes : Sarah McCoy sur scène est une véritable claque pour celles et ceux qui ont eu le plaisir de l’y voir ! Rompue à l’exercice en solo de son premier album BLOOD SIREN, elle évolue maintenant vers des sonorités électroniques et modernes, voire futuristes, qu’un tout nouveau public va découvrir, tout en gardant cette conviction viscérale de chansons gorgées de vie qu’elle nous a amenées tout droit de la Nouvelle Orléans et qui lui ont valu une adoption instantanée dans le milieu du jazz/blues européen

Tarif : 10.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA CIGALIERE Rayonnant, Parc de la Cigaliere 34410 Serignan