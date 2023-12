LA CHICA LA CIGALIERE Serignan, 25 janvier 2024, Serignan.

La Chica y El Duende OrchestraLa chanteuse inclassable aux rituels chamaniques a convoqué l’énergie folklorisante du pianiste et compositeur Marino Palma aka El Duende. Un mix hybride, électrisant au parfum déroutant. L’orchestre atypique LOS DUENDES surgit et s’empare de l’instant, guidé par l’écriture envoûtante d’EL DUENDE. La voix de LA CHICA se mue alors en une force collective transcendante : une éclosion ou une (re)naissance à vivre en temps réel.Ces deux écorchés vifs du son et de la création mettent en commun leurs ressources, unis par un lien viscéral puissant : tous deux ont été accompagnés par la même professeure de piano… La fusion des deux univers est totale, voire fascinante. Elle croise les destins de deux artistes exaltés par le souffle de la vie et du son en grand format

Tarif : 10.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:30

LA CIGALIERE Rayonnant, Parc de la Cigaliere 34410 Serignan