CONCERT « VINGTAGE » La Cigalière, 14 mai 2023, BOLLENE. CONCERT « VINGTAGE » Dimanche 14 mai, 17h00 La Cigalière Une composition a été élaborée pour rassembler trois orchestres de niveaux hétérogènes qui travaillent sur l’œuvre « VINGTAGE » depuis 1 an :

un orchestre scolaire, des élèves de conservatoire et Les Philharmonistes des Pays de Vaucluse. Plus de 100 musiciens sur scène. « Vingtage » est une grande fresque musicale autour du Jazz, elle évoque le choc culturel provoqué par la découverte du jazz par de jeunes français au cours des années 20 ainsi que l’importance de cette séquence historique pour la suite de l’évolution musicale. Les huit mouvements de la pièce illustrent le décor culturel dans lequel ces événements ont eu lieu (Valse), les sources d’influence du jazz (charleston, blues, gospel), les grands jazzmen de l’époque (Louis Armstrong, Fats Waller, Duke Ellington) et le devenir de cette musique (Mr future). L’Œuvre a été écrite par Vincent MIGNIOT, passionné de jazz depuis sa plus jeune enfance. Instrumentiste accompli, il pratique le

saxophone, la flûte et la contrebasse. Il étudie le saxophone au conservatoire d’Avignon et suit des cours d’écriture musicale (harmonie et

contrepoint) au Conservatoire à Rayonnement Régional de Marseille puis au Conservatoire National Supérieur de Paris. Compositeur et arrangeur, il est à l'origine de nombreuses pièces pour grand Orchestre d'Harmonie, pour Big Band et Combo de Jazz La Cigalière 180 chemin de la Malleposte , 84500 BOLLENE BOLLENE

2023-05-14T17:00:00+02:00 – 2023-05-14T19:00:00+02:00

