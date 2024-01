SANS LACTOSE La Cigale Paris, vendredi 22 novembre 2024.

Après une Boule Noire et une Maroquinerie à guichet fermé en 2023, Sans Lactose donnera un concert unique à la Cigale le 22 novembre 2024. Le duo continuera à faire danser et chanter son public sur une pop « mélanco-dynamique » et des refrains entêtants. S’ils aiment citer Columbine, Paul McCartney, Fauve ou encore Sébastien Tellier, les deux frères auteurs-compositeurs ne cessent d’explorer de nouveaux univers. En témoigne leur dernier EP « Lait 4 saisons » sur lequel on retrouve des sonorités électroniques, urbaines et latines. Le duo nous réserve de nouvelles surprises en 2024 avec notamment en préparation un nouveau projet uptempo , plus dansant que jamais.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-11-22 à 19:30

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75