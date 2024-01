STILL FRESH La Cigale Paris, samedi 22 juin 2024.

Still Fresh s’inspire du monde qui l’entoure. Il interroge la frontière entre amitié et amour via l’autopsie de ses relations passées. Après « Coeur Noir », un 1er album certifié disque d’or et une série de 4 EP intitulés « Amour Noir » sur lesquels on retrouve des artistes comme Lartiste, Lefa ou encore Sneazzy, il sort en juin 2022 « RELATIONS (SAISON 1), le premier volet d’une nouvelle série sur l’univers complexe des amours.Après un concert SOLD OUT en octobre 2023, l’artiste revient sur la scène parisienne à la Cigale le 22 juin 2024 pour une date unique dans la capitale.

Tarif : 29.00 – 36.00 euros.

Début : 2024-06-22 à 20:00

Réservez votre billet ici

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75