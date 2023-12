MATTHEW HALSALL La Cigale Paris, 12 juin 2024, Paris.

En 15 ans de carrière et 8 albums studio, le trompettiste Matthew Halsall a su créer un environnement sonore unique, reliant le jazz spirituel de Pharoah Sanders et Alice Coltrane aux sonorités contemporaines de Bonobo ou The Cinematic Orchestra. De son jeu lumineux, il construit une musique élégante et inspirée.Interprétant avec son groupe la musique de son prochain album „An Ever Changing View“, il déroule une musique spirituelle, évolutive, ciselée et méditative, ancrée dans le 21e siècle.Line-up : Matthew Halsall (trompette), Matt Cliffe (saxophone, flûte), Alice Roberts (harpe), Jasper Green (piano), Gavin Barras (basse), Alan Taylor (batterie), Sam Bell (percussions), et Chip Wickham (saxophone, flûte)

Tarif : 25.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-06-12 à 20:00

Réservez votre billet ici

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75