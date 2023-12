ILYES DJADEL La Cigale Paris, 5 juin 2024, Paris.

Après une première série de 3 mois au Palais des Glaces à Paris au printemps 2023 « SOLD OUT », Ilyes Djadel y revient en octobre et novembre, prolonge jusqu’à fin décembre, et part avec son spectacle en tournée dans toute la France à partir de janvier 2024. On le retrouvera pour 3 dates exceptionnelles à La Cigale à Paris les 4, 5, 6 juin !

Tarif : 27.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-06-05 à 20:00

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris