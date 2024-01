CHRIS BOTTI La Cigale Paris, 22 mai 2024, Paris.

Après être passé avec succès de la renommée du jazz à la célébrité de la pop, Chris Botti sortira un nouvel album en octobre et sera en concert sur la scène de La Cigale le 22 mai 2024. L’un des instrumentistes les plus populaires au monde, le trompettiste lauréat d’un GRAMMY prend un nouveau départ sur Vol.1.Le premier album de Botti depuis plus de dix ans le voit revenir avec un projet de petit groupe axé sur le jazz acoustique et les standards classiques.Vol. 1, dont la sortie est prévue le 20 octobre avec Blue Note Records, est présenté aujourd’hui par le magnifique single Old Folks . Après s’être produit avec des orchestres symphoniques et sur de prestigieuses scènes tels que Carnegie Hall et l’Opéra de Sydney, Chris Botti nous fera l’honneur d’être à La Cigale, le 22 mai 2024.

Tarif : 46.50 – 101.50 euros.

Début : 2024-05-22 à 19:30

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75