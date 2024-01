THOMAS DE POURQUERY La Cigale Paris, 25 avril 2024, Paris.

On connaît bien le chanteur compositeur et saxophoniste Thomas de Pourquery pour sa curiosité sans bornes. Vu tant aux côtés de Jeanne Added que Metronomy ou Oxmo Puccino, il s’est également fait remarquer pour son superbe album dédié au maître du jazz cosmique Sun Ra et avec son groupe Supersonic. Pour prolonger son épopée astrale, le voilà qui nous invite dans un espace-temps nouveau, pour un voyage psychédélico-galactique durant lequel il présentera son nouveau groupe composé de Sylvain Daniel et David Aknin à la rythmique, Étienne Jaumet (Zombie Zombie) le synthé et saxo fou ainsi qu’Akemi Fujimori (Naïve new beaters) aux claviers stratosphériques.Bienvenue dans les prémices d’un nouveau répertoire plus pop que jamais, mais toujours aussi aventureux. Paré·es au décollage ?

Tarif : 36.00 – 42.00 euros.

Début : 2024-04-25 à 20:00

Réservez votre billet ici

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75