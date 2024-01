CHRISTOPHE ALEVEQUE La Cigale Paris, mardi 23 avril 2024.

Dans « VIEUX CON ? », l’argument était tout trouvé ! Christophe ALÉVÊQUE tentait d’expliquer à son petit dernier, le monde « merveilleux » dans lequel il a mis les pieds !En penseur totalement libre, Christophe retrace avec délectation les moments forts de l’actualité d’hier et d’aujourd’hui, avec son nouveau spectacle « VIEUX CON ? LA SUITE… » à la Cigale et en tournée.Un résumé succinct du premier épisode, histoire de nous rafraîchir la mémoire, puis Christophe proclame haut et fort ne pas être en phase avec le monde « moderne » ! Et il le prouve: Il ne supporte ni son hypocrisie, ni sa bêtise, ni son ordre moral. Du dérèglement climatique à l’éco anxiété, de la démocratie malade au climat social dégradé, rien n’arrête la peur insufflée quotidiennement par les faits divers et le suivisme…Ajoutez à ce cocktail explosif, une petite “Revue de presse” actualisée à chaque représentation.Son constat est alors sans appel : la guerre fait des morts, la paix des ravages.Ce nouveau spectacle, construit comme une thérapie collective, se veut un magnifique exutoire.Sa devise n’a pas changé : rire avec le pire.Avec au final, un suspens toujours aussi torride : Être ou ne pas être un vieux con moderne ?A votre appréciation !Durée du spectacle : 1h30Equipe artistiqueDe et avec Christophe AlévêqueMise en scène : Philippe Sohier

Tarif : 15.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-04-23 à 20:00

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75