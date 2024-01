BABYLONE EN CONCERT La Cigale Paris, 21 avril 2024, Paris.

BABYLONE, groupe fondé en 2012, rencontre un grand succès auprès du public et devient un véritable phénomène : BABYLONE a conquis des millions de fans en faisant souffler un vent frais sur la musique algérienne, créant ce qui a été appelé le style « Dziri ». Sa musique épurée mêle joyeusement pop urbaine et héritage maghrébin, elle parle d’amour et d’horizons incertains se faisant l’écho de toute une génération d’algériens dont elle porte le message d’espoir et de renouveau, plus actuel que jamais. Avec la voix limpide de son chanteur charismatique Amine et ses talentueux musiciens, Babylone nous ravira des plus belles chansons de son répertoire, dont la sublime et déjà cultissime « Zina », mais aussi d’autres trésors de la musique maghrébine… Le clip de la chanson Zina cumule aujourd’hui plus de 200 millions de vues sur Youtube et a été repris par de nombreux artistes en France (Julie ZENATTI & Chimène BADI) et d’autres artistes de par le monde. Ne manquez pas le grand retour du groupe BABYLONE en FRANCE !

Tarif : 29.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-04-21 à 18:00

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75