LANDMVRKS La Cigale Paris, samedi 20 avril 2024.

Landmvrks est de retour en tête d’affiche à Paris, dans la belle salle de La Cigale, un moment important pour ce groupe si singulier.Ils seront accompagnés de The Devil Wears Prada et Like Moths to Flames en guests de luxe.Depuis la sortie de Lost in the Waves, Landmvrks s’est imposé comme le groupe metalcore le plus en vogue en France et en Europe.Les faits d’armes des Marseillais sont impressionnants : tournée européenne sold out, prestations très remarquées aux Etats-Unis, dans les plus grands festivals français (Cabaret Vert, Hellfest, V and B Fest, Motocultor, etc) et européens (Graspop, Slam Dunk, Rock For People, Full Force, Jera On Air, Resurrection, Summer Breeze, etc), première partie de Bring Me The Horizon ou de Sum 41.Le groupe a même dépassé la barre très symbolique des 100 millions de streams sur Spotify uniquement.Une ascension vertigineuse et le début d’une histoire qui marquera à coup sûr une scène metal française en pleine effervescence.

Tarif : 29.70 – 29.70 euros.

Début : 2024-04-20 à 20:00

Réservez votre billet ici

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75