ENRICO BRIGNANO La Cigale Paris, dimanche 14 avril 2024.

Enrico Brignano explique MA… DIAMOCI DEL TU : « Être informel de nos jours est très courant et la politesse semble être archaïque et démodée. Lorsqu’un centre d’appels vous appelle pour discuter, par exemple, du tarif téléphonique, ou pour vous proposer d’investir l’héritage de votre grand-mère dans les cryptomonnaies, l’objectif est de paraître formel, probablement pour rendre difficile le fait de leur dire d’aller au diable. La façon polie est bureaucratique, elle est utilisée avec une entité légale, mais ensuite, la forme directe utilisée pour la remplacer semble vide, elle ne suggère pas cette véritable confiance, cette familiarité, je veux dire.C’est pourquoi je commence ce spectacle en étant informel avec mon public : je veux créer une confiance qui n’est pas superficielle, mais substantielle. Et je suis un homme de substance : vous pouvez le voir juste en me regardant ! J’ai également ajouté un MAIS qui réinitialise tout, pour dissoudre les distances sociales, économiques ou liées à l’âge…Puisque je suis d’humeur à vous révéler mes secrets, dans le show, je parle d’aspects inédits de ma profession et d’une histoire personnelle qui devient un paradigme pour tout le monde… en fait, pour la première fois, j’ai décidé de parler des déceptions, des faux départs, de tous les NON que j’ai accumulés dans ma vie professionnelle – et autrement. Bien sûr, toujours avec le sourire, ne me prenant jamais trop au sérieux, mais soulignant comment tout est nécessaire dans la vie, même un rejet peut nous renforcer et faire de nous ce que nous sommes aujourd’hui. Assisté sur scène par le maestro Andrea Perrozzi, je joue mon rôle avec la collaboration de deux présences agaçantes mais très précieuses, Pasquale Bertucci et Michele Marra. Quand je suis avec eux, je parle ; quand ils me laissent seul sur scène, je parle toujours. Eh bien oui, j’ai beaucoup à dire et parfois même à me plaindre. Brignano, ne sais-tu pas que se plaindre est typique des personnes âgées ? Bien sûr que je le sais ! Mais en attendant, tu me parles simplement de manière informelle !

Tarif : 62.55 – 73.55 euros.

Début : 2024-04-14 à 19:30

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75