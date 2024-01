JALEN NGONDA La Cigale Paris, 24 mars 2024, Paris.

Jalen Ngonda est un artiste de nu-soul dont les influences de la soul classique et contemporaine se retrouvent dans ses compositions. Peu importe le sous-genre que les musicologues de notre génération pourraient citer pour décrire sa musique, il est indéniable que Jalen Ngonda est un artiste fascinant.Passionné des pionniers de la soul, Jalen Ngonda a développé une voix riche et nuancée qui le distingue des autres artistes. Cependant, malgré son attachement aux racines de la musique soul, sa musique est résolument moderne et fraîche. Pour composer ses morceaux, il s’inspire de tout ce qui l’entoure et de la vie quotidienne en général. À un étranger, je dirais que ma musique est de la soul/R&B, tout en essayant d’insérer quelque part les Beach Boys et les Beatles. Ayant récemment rejoint la puissante écurie Daptone Records, Jalen Ngonda a dévoilé en septembre 2023 son très attendu premier album, « Come Around and Love Me »

Tarif : 27.50 – 33.00 euros.

Début : 2024-03-24 à 19:00

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75