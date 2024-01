PEPITE La Cigale Paris Catégorie d’Évènement: Paris PEPITE La Cigale Paris, 22 mars 2024, Paris. Les bateaux, Pépite, le duo incontournable de pop indépendante parisienne fait son grand retour.Avec des chansons qui mélangent nostalgie et nouveaux horizons, Pépite ose explorer des sonorités inédites, avec un son résolument moderne, tout en préservant la beauté intemporelle de leurs compositions. À La Cigale le 22 mars.

Tarif : 31.70 – 31.70 euros.

Début : 2024-03-22 à 19:30
Réservez votre billet ici
La Cigale
120, BOULEVARD ROCHECHOUART
75018 Paris

