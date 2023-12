NACH La Cigale Paris, 18 mars 2024, Paris.

Le 18 mars 2024, Nach se présentera sur la scène de la Cigale seule, entourée de son piano à queue, de synthétiseurs et de machines. Elle invitera le public à vivre sa propre renaissance à travers un voyage intime et universel porté par une scénographie poétique et puissante. Un concert qui nous invite à faire Peau Neuve. Se réinventer. Oser. Se libérer. Exister

Tarif : 33.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-03-18 à 20:00

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris