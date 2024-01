LUCINDA WILLIAMS La Cigale Paris, 9 mars 2024, Paris.

Précurseuse du mouvement Americana, Lucinda Williams grandit en Louisiane dans un environnement qu’elle qualifie elle-même de “culturellement riche, économiquement pauvre”. Trente ans et trois Grammy Awards plus tard, la chanteuse se voit érigée au rang d’icône du genre, notamment lors de de la réédition de son premier album éponyme en 2014, qualifiée “d’œuvre parfaite où il n’y a pas un accord, un mot, un rythme ou une intonation qui ne va pas droit au cœur” par le Daily News de New York. Après avoir rejoint le Hall of Fame de Austin City Limits en 2021, Lucinda Williams sera de retour en France le 9 mars 2024 à La Cigale, pour un concert mêlant la mélancolie Gothique qui lui est si propre, à la lueur d’espoir qui l’habite.

Tarif : 44.00 – 66.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:00

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75