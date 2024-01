ALICE ET MOI La Cigale Paris Catégorie d’Évènement: Paris ALICE ET MOI La Cigale Paris, 8 mars 2024, Paris. Alice et Moi revient sur le devant de la scène avec un deuxième album « Photographie » qui sortira le 22 septembre 2023. La voix est nonchalante, le ton affirmé, et les musiques donnent envie de danser en rêve, et en réalité. Après son showcase & dj sets le 15 juin 2023 au Badaboum complet, retrouvez-là à la Cigale le 8 mars 2024 !

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:00 Réservez votre billet ici La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75018 Lieu La Cigale Adresse 120, BOULEVARD ROCHECHOUART Ville Paris Departement 75 Lieu Ville La Cigale Paris Latitude 48.882198 Longitude 2.34012 latitude longitude 48.882198;2.34012

